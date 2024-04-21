Россиянке изуродовали лицо во время блефаропластики в Азербайджане SHOT: россиянке изуродовали лицо во время блефаропластики в Азербайджане

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Telegram-канал SHOT сообщает, что хирурги изуродовали лицо россиянки во время неудачной операции по блефаропластике в Азербайджане. Как указывает канал, девушка уже год живет с гнойниками и шрамами на лице и жалуется на боли.

По данным канала, пострадавшей стала хозяйка салона красоты из города Котово Волгоградской области. SHOT пишет, что она нашла врача в интернете. Канал сообщает, что изначально планировалось делать процедуру в Москве, но хирург сообщил, что в РФ временно не работает, и предложил приехать в Баку.

По данным канала, после восьмичасовой операции пациентка стала жаловаться на боли, а спустя пару дней на ее лице обнаружились шрамы и ожоги. SHOT утверждает, что в ответ на претензии врач заявлял, что так происходит реабилитация после операции, а в клинике в Баку отказались исправлять последствия операции и компенсировать ущерб пациентке. Как пишет SHOT, девушка отдала 250 тысяч рублей за процедуру и теперь ей предстоит новая операция стоимостью 1,5 млн рублей.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело нейрохирурга из московской частной клиники, после операций у которого люди, предположительно, становились инвалидами. Информация об этом появилась в сюжете одного из федеральных каналов. Как сообщили в СК, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что бенефициаром клиники пластической хирургии является Тимур Хайдаров.