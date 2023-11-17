Россиянкам рассказали, можно ли при диабете родить здорового ребенка Врач Овнанян: сахарный диабет не передается плоду во время беременности

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Родить здорового ребенка может каждая женщина с сахарным диабетом, сказала в беседе с NEWs.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она пояснила, что данное заболевание не передается плоду во время беременности, но сохраняется высокий риск развития его в будущем.

Специалист отметила, что перед зачатием всем женщинам желательно проходить подготовку к беременности. Она включает в себя изменение образа жизни, отказ от вредных привычек и физических нагрузок, исключение стрессовых ситуаций и переход на более легкую работу. Женщинам, страдающим диабетом, потребуется особый контроль за уровнем сахара в крови как до беременности, так и в ее ходе.

Необходимо объяснить женщине, что она обязана проводить регулярный самоконтроль уровня глюкозы в крови, а также раз в три месяца сдавать кровь на гликированный гемоглобин, — сказала врач.

Она подчеркнула, что «повышенный сахар» матери мешает рождению здорового ребенка, поэтому очень важно добиться нормализации уровня глюкозы в крови. Овнанян также добавила, что первый триместр беременности при сахарном диабете обычно проходит благополучно, за исключением возможного токсикоза.

Ранее врач-репродуктолог Марина Заборская рассказала, что лучшим возрастом, чтобы зачать ребенка, для женщин считается период от 19 до 35 лет. Она пояснила, что с возрастом качество яйцеклеток резко ухудшается, даже если женщина чувствует себя абсолютно здоровой и хорошо выглядит.