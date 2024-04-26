Россиянкам рассказали, как вычислить маньяка на сайтах знакомств Ветеран УГРО Лобарев: маньяка в Сети можно вычислить по признанию в одиночестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если на сайтах знакомств человек признался, что он одинокий, это может указывать на то, что он, возможно, маньяк, рассказал LIFE.ru руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев. По его словам, маньяк чаще всего заинтересован в таких же одиноких, как и он.

Маньяку интересно общение именно с одинокой девушкой, поскольку, если у нее нет друзей и семьи, ее некому будет искать в случае пропажи, объяснил ветеран УГРО. Также маньяк будет искать доверчивого человека, которому будет оказывать многочисленные знаки внимания, чтобы расположить к себе.

Потому что когда она говорит, что у меня много друзей, знакомых, то подруги, знакомые отсоветуют такие встречи. Поэтому, как правило, говорит: «Ты одинокая, вот и я такой же одинокий, давай мы вместе помолчим, походим», — отметил специалист.

Лобарев добавил, что жертва маньяка часто ведется на его ухаживания, подарки и цветы. Однако нет определенного трафарета, по которому действуют такие психопаты, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что опытный маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело. Преступление раскрыли только спустя полгода. При этом убитая была замужем, а супруг разрешил ей отношения с будущим убийцей, поскольку сам он постоянно находился на работе.