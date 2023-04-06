Россиянкам рассказали, как похудеть без вреда для груди Нутрициолог Конюхова посоветовала сбалансированные диеты для похудения без вреда для груди

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Чтобы похудеть без вреда для груди, необходимо придерживаться сбалансированных диет, которые будут включать умеренное количество белков, жиров и углеводов, посоветовала россиянкам нутрициолог Наталья Конюхова. В разговоре с LIFE.ru эксперт пояснила, что в таком случае организм продолжит получать необходимое количество витаминов и минералов.

Выбирайте сбалансированные по составу диетические стратегии. Вы должны получать с пищей и белки, и жиры, и углеводы, а вместе с ними витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. При этом калорийность во время диеты должна быть сокращена всего лишь на 20% по сравнению с привычным рационом, — отметила нутрициолог.

По словам эксперта, такой подход позволяет плавно похудеть и не сильно потерять в объеме груди, из-за чего кожа может перестать быть эластичной и обвиснуть. Нутрициолог посоветовала добавить в ежедневное расписание физические упражнения, такие как планка, отжимания и подтягивания. На состояние груди также положительно отразится и контрастный душ. Конюхова объяснила, что при температуре 16–17 градусов вода будет стимулировать кровоснабжение и укреплять кровеносные сосуды, а кожа подтянется и станет более эластичной. Эксперт посоветовала начинать с более теплой температуры, постепенно ее снижая.

Кроме того, стоит делать массаж полотенцем после водных процедур. Для ухода за зоной декольте хорошо подходят водорослевые обертывания, альгинатные маски, кремы с коллагеном, эластином или гиалуроновой кислотой.

Фитнес-тренер Анна Варакина ранее назвала ходьбу одним из самых действенных способов похудеть. По ее словам, для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.