Россиянкам рассказали, как не пропустить первые симптомы климакса Гинеколог Солоид: прибавка веса может быть признаком приближения климакса

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О приближении климакса может свидетельствовать прибавка веса, с которой сложно бороться, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Елизавета Солоид. По словам врача, лишние килограммы начинают появляться задолго до наступления менопаузы.

Как пояснила гинеколог, часто женщины считают основными признаками начала климакса приливы и смену настроения, а не увеличение веса. При этом в основе всех изменений в организме женщины лежит угасание функции яичников и снижение уровня эстрогенов, которые отвечают за поддержание плотности костной ткани и насыщение организма коллагеном.

Вслед за прибавкой веса женщин при приближении климакса начинают беспокоить прерывистый сон, раздражительность и нарушения менструального цикла, отметила Солоид.

Затем появляется расстройство сна: сон становится прерывистым, с преждевременным пробуждением. Под одеялом слишком жарко, без одеяла — озноб, поэтому всю ночь женщина раскрывается и укрывается. Появляется излишняя раздражительность и приливы жара и потливости. Нарушается менструальный цикл: сначала менструации приходят гораздо чаще, то есть цикл укорачивается с 28 дней до 21–17 дней, а затем некоторые циклы «выпадают», и менструации приходят один раз в два-три месяца, — добавила врач.

Врач-эндокринолог Камиля Табеева ранее рассказала, что «ответственными» за красоту и стройность являются мелатонин, эстроген и гормон роста. По ее словам, при низком уровне этих гормонов ухудшаются внешний вид и здоровье, а также происходит набор лишнего веса.