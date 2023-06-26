Россиянкам рассказали, как мотивировать партнера на действия Психолог Некрасов-Гром посоветовал перестраивать взаимоотношения, чтобы замотивировать партнера

Фото: Shutterstock

Чтобы замотивировать партнера на действия, в первую очередь необходимо понять, что оба участника отношений виноваты в сложившейся ситуации, отметил психолог Александр Некрасов-Гром. В беседе с aif.ru он уточнил, что мужчина может не хотеть совершать даже самые простые вещи для возлюбленной, пока пара не перестроит взаимоотношения. Нужно обсудить сложившуюся проблему и вместе попытаться найти решение.

Как уточняет издание, мужчина должен признать, что возлюбленная перестала его вдохновлять, а женщина должна осознать, что ей не хватает внимания. Невыброшенный мусор, отсутствие денег или другие бытовые проблемы являются лишь побочным эффектом от неудовлетворенного состояния. Некрасов-Гром рекомендует обратиться к психологу, если решить проблему самостоятельно не получается.

Если у мужчины есть внутреннее разделение обязанностей на женские и мужские, которое не устраивает женщину, это следует спокойно обсудить. Так, иногда этот вопрос может оказаться следствием модели отношений, которую партнер видел у своих родителей. Психолог предупредил, что в паре не следует «переводить стрелки» на одного из участников взаимоотношений. Каждый партнер должен оценивать свой вклад.

Некрасов-Гром порекомендовал не ругать мужчину или пытаться его заставить что-то делать. Таким образом отношения выстраиваются по модели ребенок — родитель, что еще сильнее демотивирует партнера. Женщине нужно либо занять более слабую позицию, либо быть на равных.

Телеведущая Роза Сябитова ранее рассказала, что с момента знакомства до свадьбы должен пройти год: за это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. По ее мнению, предложение при этом должен сделать именно мужчина.