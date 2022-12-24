Онищенко посоветовал россиянкам рожать до 25 лет для долголетия детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал женщинам рожать до 25 лет ради долголетия детей. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» экс-депутат Госдумы объяснил это тем, что дети, рожденные женщинами моложе 25 лет, живут на десятилетие дольше.

Если женщина моложе 25 лет рожает, то ее ребенок, как правило, живет на 10 лет дольше, — сказал Онищенко.

Он также пожелал молодым россиянам завести детей в 2023 году и назвал его «спокойным, мирным и ласковым». По словам Онищенко, именно поэтому в 2023-м дети будут рождаться здоровыми. Еще врач сказал о том, что следующий год подходит для нахождения пары и последующего брака.

Этот год спокойный, мирный, ласковый. Он ориентирует нас на семью. И он говорит, что в этот год лучше находить себе невесту или жениха, свататься, а еще лучше брачеваться. Дети в этот год получаются здоровыми, потому что спокойно, нет скандалов, нет склок. Давайте пожелаем в 2023 году молодым людям, которые решили связать узы свои друг с другом и которые это делают во имя рождения потомства, сделать это, — заявил Онищенко.

Для тех, кто не успеет последовать советам в этом году, следующее такое же благоприятное время наступит в 2083-м, отметил академик РАН. При этом он посоветовал не торопиться и «делать все вовремя».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке россияне, при условии, что они постоянно проживают в стране.