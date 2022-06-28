Россиянкам посоветовали носить в жару кружевные бюстгальтеры Основательница бельевого бренда Янчевская: идеальные бюстгальтеры на лето — модели из сетки или тонкого кружева

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Идеальные бюстгальтеры на лето — это модели из сетки или тонкого кружева, рассказала основательница российского бренда белья Виктория Янчевская «Газете.Ru». Самые практичные в жару, по её словам, бюстгальтеры с косточками, топы-бандо и бралетты. От бюстгальтеров с поролоном Янчевская посоветовала отказаться.

Рекомендую обращать внимание на сетку и тонкое кружево, которые будут ощущаться как вторая кожа и не выделяться из-под одежды. Разумеется, никакого поролона: это не только жарко, но и скрывает естественную красоту женской груди, — сказала она.

Янчевская добавила, что очень важна удобная посадка, чтобы бельё не врезалось в кожу. Что касается материала, Янчевская посоветовала выбирать смесовые ткани из полиамида, эластана, нейлона и хлопка. Они «дышат», пропускают влагу и более устойчивы к свету, чем стопроцентный хлопок.

Стилистка Маргарита Хлопонина ранее назвала неуместные на пляже наряды. Например, не нужно заправлять трусы между ягодицами или надевать на голову посторонние вещи. Мужчинам она посоветовала выбирать не шорты до колен, а плавки, и не спускать их слишком низко. Пышным девушкам — выбирать закрытый купальник, особенно со вставками по бокам, которые сделают силуэт более стройным.