Россиянкам посоветовали холить и лелеять мужчин, чтобы они дольше жили Врач Комаров: нужно холить и лелеять мужчин для их долгой жизни

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Чтобы мужчина жил дольше, его нужно холить и лелеять, рассказал в беседе с НСН врач-невролог Александр Комаров. По его словам, это поможет мужчине меньше страдать от стрессов и тогда он сможет сохранить здоровье и увеличить продолжительность своей жизни.

Мужчину обязательно нужно любить, холить и лелеять. Это позволяет сформировать цели у него, жажду жизни и возможность помогать женщине во всем. Для мужчины крайне важно иметь определенную цель в жизни. Уверенность в себе и уверенность в завтрашнем дне помогают мужчине не стрессовать, — объяснил врач.

Мужчины живут меньше женщин, из-за того, что не выплескивают стресс наружу, а запивают его алкоголем, что влечет за собой ухудшения здоровья, подчеркнул Комаров. Кроме того, они очень халатно относятся к медицинским обследованиям и редко обращаются ко врачу, из-за чего у них часто встречаются заболевания в уже запущенных формах.

Что касается заболеваемости, мужчины относятся к обследованиям очень прохладно. Это касается инфекционных заболеваний, онкологических, заболеваний легких, которые могут привести к ранней смерти, — добавил медик.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин. По его словам, причина заключается в меньшей заботе о здоровье, курении и злоупотреблении алкоголем.