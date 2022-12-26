Дизайнер объяснила, почему нельзя экономить на свадебном платье Дизайнер Халилли: покупка дешевого свадебного платья повлечет дополнительные крупные расходы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свадебное платье не может стоит меньше 30 тысяч рублей или 20% от бюджета свадьбы, а покупка дешевого наряда обернется дополнительными финансовыми расходами в ателье, заявила NEWS.ru дизайнер Рабиа Халилли. По ее словам, работа по созданию многослойных корсетных нарядов тоже совсем не дешево обходится брендам, специализирующимся на одеяниях невест.

Стоимость хорошего свадебного платья может шокировать. Свадебное платье не может стоит меньше 30 000 рублей ни при каких раскладах. Это тот самый минимум простого силуэта из полиэстера, который при правильном освещении сойдет за аристократичный образ. У такого платья, как правило, совсем нет декора и шлейфа. Это те жертвы, на которые придется пойти, чтобы сохранить стиль, — заявила дизайнер.

По ее словам, на то есть веское обоснование, поскольку все, что останется после праздника — памятные фото. А вот качество этих фото напрямую зависит от хорошего фотографа и достойного платья.

Главное, на что нужно обратить внимание, если вы все же решили отказаться от больших трат на образ, это посадка платья. Чаще всего такие платья приходится дорабатывать в ателье и на эту услугу стоит заложить еще порядка 10 000 рублей, в ином случае изделие будет смотреться как минимум нелепо, о красоте говорить не приходится, — добавила она.

Дизайнер напомнила, что истории про заказанные в Интернете платья уже стали классикой.

Свадебное платье — слишком сложное изделие и не может сесть без определенных изменений. Подгоняют даже самые дорогие платья, но в случае с «Алиэкспресс» подгонять обычно уже нечего. Остается только поплакать и пойти искать новое. Не делайте этого, если хотите сохранить нервы и средства. Опасно для жизни, — резюмировала она.

Ранее Халилли рассказала, что короткие свадебные платья стали нормой, так как девушки при выборе одежды руководствуются в первую очередь практичностью и строгостью. По ее словам, карьеристки остаются карьеристками даже тогда, когда примеряют подвенечное платье.