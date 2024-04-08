Россиянкам объяснили, каких ингредиентов в косметике стоит опасаться Врач Дон: в составе косметики не должно быть парабенов и сульфатов

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При выборе косметики важно читать состав продукта, потому что в нем не должно быть сульфатов, парабенов, формальдегидов, триклозана и искусственных ароматизаторов, рассказала «МК в Мурманске» дерматокосметолог Галина Дон. По словам врача, эти вещества вызывают раздражение кожи и аллергические реакции.

Если вы видите эти названия в составе туши, теней и других косметических средств, то такие продукты следует положить обратно на полку в магазине, — отметила специалист.

Для защиты своей кожи лучше выбирать натуральную косметику, уточнила дерматолог. В такой косметике есть растительные экстракты, витамины, минералы, эфирные масла и другие компоненты природного происхождения. Суть натуральной косметики в том, чтобы в ней не было агрессивных химических веществ и прочих нежелательных добавок.

Есть ряд допустимых веществ, которые прошли тестирование и считаются безопасными, добавила врач. Однако все равно нужно ограничивать концентрацию таких элементов и учитывать индивидуальные особенности кожи.

Ранее косметолог Татьяна Егорова рассказала, что некоторые женщины допускают ошибки в уходе за лицом, используя просроченные косметические средства, а также забывая менять спонжи и мыть кисти. По словам специалиста, такие привычки могут привести к серьезным проблемам с кожей.