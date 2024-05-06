Россиянкам объяснили, как разоблачить в поклоннике извращенца Психолог Тараянц: извращенца в Сети выдает отказ говорить о себе

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Распознать извращенца в поклоннике помогут психологический тест Сонди или другие тематические тесты, а также ряд определенных паттернов в поведении, поскольку люди с некоторыми отклонениями зачастую до последнего пытаются скрывать свои пристрастия, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, нужно обратить внимание на поведение с животными, пожилыми людьми, профессию избранника, а также нежелание обсудить их взгляды на интимные отношения.

Специалист подчеркивает, что некоторые годами пытаются отрицать и вытеснять свои патологии, но им никогда не удается сделать это окончательно, поэтому перверсия все-таки проявляется через фактическое поведение. Одними из ярких сигналов служат особенности взаимодействия с животными и пенсионерами.

Особенные яркие и нежные чувства к чужим пожилым людям, которые проявляются в непрошенной заботе о них с телесным и эмоциональным контактом в знак благодарности. Нездоровая тяга к домашним животным под видом якобы невинных поглаживаний в интимных местах, почесываний, обмываний, а также откровенные поцелуи с интенсивным обменом слюной, — пояснил он.

Также о будущих рисках в отношениях может сказать профессия поклонника, где легализуется тактильный и близкий эмоциональный контакт с чужими детьми, где они оказываются в зависимой ситуации от взрослого. На следующем этапе развития патологии происходит понимание ненормальности предпочтений. В этом случае мужчины начинают осознанно скрывать свои предпочтения и любые попытки обсудить их взгляды. Любые разговоры на эту тему сводятся к ответу: «Ничего особенного, все как у всех нормальных». Садисты и мазохисты, например, пытаются манипулировать партнером.

Садисты, некрофилы и мазохисты будут с первых контактов пытаться манипулировать вами. Или создать иллюзию того, что у них есть то, что вам нужно, и они готовы дать вам это. Или они будут пытаться представить себя идеальными и готовыми на все ради гармоничных отношений и вашего с ними счастья, — отметил психолог.

Тараянц добавил, что эксгибиционисты и фроттеристы с большой долей вероятности довольно быстро проявят себя. Это может проявиться в пересылке интимных фото, нарочитом близком контакте при общении или в акцентировании внимания на своем половом органе с помощью очень обтягивающей одежды.

В завершение специалист констатировал, что всех извращенцев объединяет то, что им довольно сложно говорить искренне о себе. Зачастую им приходится казаться кем-то другими и выкручиваться, если им задают прямые вопросы об их взглядах, морали и нравственности. Финальной стадией проверкой могут стать психологические тесты, однако важно грамотно подойди к этому вопросу.

Финальный способ проверить свои подозрения — это психологический тест Сонди, или другие тематические тесты, которые можно легко найти в интернете, даже с телефона и сидя в ресторане. Однако, тут надо хорошо обдумать, как преподнести идею тестирования, иначе вы сами можете показаться странной своему собеседнику, — подытожил он.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что резкое снижение количества откровенных сцен из российских фильмов вызвано особенностями поколения Z, которое выбирает игры и чтение. Она добавила, что их все меньше и меньше интересует интимная жизнь.