Россиянкам объяснили, как правильно сообщить мужу о беременности Психолог Журавлёва посоветовала россиянкам сообщать мужьям о беременности «письмом от будущего малыша»

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Беременность для многих пар — долгожданное и очень приятное событие, будет здорово, если новость подать так же празднично, рассказала NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлёва. Эксперт предложила внезапно подарить будущему папе детскую вещь или игрушку, тест на беременность или снимок УЗИ.

Подарите будущему папе детскую вещь или игрушку, тест на беременность или снимок УЗИ, письмо от будущего малыша. Дождитесь срока побольше, когда на УЗИ уже будет видно малыша, и сходите на процедуру вместе. Вариантов подачи может быть много, подумайте какой из них больше всего вызовет эмоций у вашего мужчины. Слушайте себя и свои желания, ведь самое главное, что вы ждёте малыша — это уже праздник, — отметила Журавлева.

Молодым людям лучше всего задуматься о планировании ребёнка месяца за три-четыре до прекращения предохранения и в первую очередь необходимы чисто оздоровительные мероприятия, заявила NEWS.ru гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. По её словам, как мужчине, так и женщине стоит нормализовать вес, правильно питаться, исключить синтетические продукты, алкоголь и курение.

Ранее репродуктолог Автандил Чоговадзе рассказал, что коронавирус достаточно серьёзно влияет на репродуктивность женских клеток, тогда как на мужские он воздействует не так сильно. По его словам, женская репродуктивная функция полностью восстанавливается примерно через год после перенесённого коронавируса.