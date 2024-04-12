Россиянкам объяснили, как отбиться и выжить при нападении мужчины Спец по самообороне Шрамков: россиянкам стоит качаться, чтобы дать отпор мужчине

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Любой девушке следует уделять внимание не только физической форме, но и занятиям самообороной, чтобы дать отпор мужчине в случае опасности, рассказал NEWS.ru инструктор по самообороне Максим Шрамков. Кроме того, в вопросе личной безопасности помогут средства самозащиты, среди них немало легальных.

Девушка должна тренироваться и быть в хорошей физической форме. Если она будет на шпильках и в плохой физической форме, она банально не сможет даже убежать. Ещё лучше, если девушка будет заниматься уроками самообороны или любым видом контактных единоборств, — пояснил специалист.

Также Шрамков посоветовал обратить внимание на средства самозащиты, которые разрешены законом. В их число вошли травматическое оружие, электрошокер, перцовый баллончик. В заключение эксперт дал рекомендации о характере действий при угрозе — следует поднять как можно больше шума, чтобы обратить на себя внимание окружающих.

При нападении девушка должна кричать и привлекать к себе внимание. Нужно дать понять, что вы не знаете нападавшего. И последнее — стараться отбиваться и убегать. Отбиваться можно всеми подручными средствами, — подытожил он.

Ранее в США 85-летняя пенсионерка смогла отбиться от грабителя, который ворвался в дом и приковал ее наручниками к стулу. Женщина воспользовалась моментом, пока преступник обыскивал ее дом, достала револьвер и выстрелила в злоумышленника.