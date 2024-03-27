Россиянкам назвали самые модные стрижки на весну Стилист Кукушкина: самой модной стрижкой весны станет удлиненный боб

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Самой модной стрижкой весеннего сезона станет лонг-боб, или удлиненный боб, при котором волосы стригутся с легкой градуировкой, оставляя длинную челку, рассказала «Газете.Ru» стилист Анастасия Кукушкина. Также, по ее словам, в моду возвращаются стрижки в стиле 1990-х и 2000-х годов — короткие, рваные формы с прядями разной длины.

От классического каре он (лонг-боб. — NEWS.ru) отличается тем, что стрижется не по одной линии, а с легкой градуировкой — благодаря такой особенности можно получить одновременно и длинную челку, и объем, — отметила специалист.

Для волнистых и кудрявых волос Кукушкина советует сделать каскад, шегги или вулфкат. Такие стрижки подчеркнут естественную текстуру и подарят волосам объем.

Также этой весной в моду вернутся короткие стрижки с прядями разной длины в стиле 1990-х и 2000-х годов. Кроме этого, стилист посоветовала дополнить стрижку французской челкой.

Стоит обратить внимание на укороченную французскую челку до брови — рваную, текстурную, небрежную, будто вы подстригли ее сами, стоя у зеркала в ванной. А вот длинная и подчеркнуто аккуратная челка-шторка пусть останется в прошлом, — добавила эксперт.

Стилист Анна Скороходова ранее рассказала, что главным модным трендом весны этого года является женственность. По ее словам, мешковатые оверсайз-образы уступят место полуприталенным и приталенным силуэтам.