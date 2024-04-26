Россиянкам назвали плюсы наличия детей при устройстве на работу Экономист Щербаков: наличие детей положительно влияет при устройстве на работу

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Наличие детей будет скорее положительным моментом при устройстве на работу, рассказал «Москве 24» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. По его словам, если у женщины есть ребенок, это значит, что она ответственна.

Если у женщины есть дети, значит, она обладает определенными качествами, в том числе ответственностью. Поэтому я считаю, что наличие ребенка — это скорее положительный момент в глазах работодателя, чем отрицательный, — объяснил эксперт.

Щербаков отметил, что многие работодатели связывают трудовую деятельность женщин с декретными отпусками и перерывами в работе, однако на самом деле такие случаи носят единичный характер. Кроме того, у соискательниц старше 40 лет есть преимущество при устройстве на работу, поскольку они имеют не только богатый жизненный, но и профессиональный опыт.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова посоветовала заранее подготовить рассказ о себе, чтобы успешно пройти собеседование. Эксперт подчеркнула, что соискатель может прекрасно разбираться в своей области, но оказаться в ступоре из-за вопросов о его достижениях.