Россиянкам назвали модные тренды в одежде на весну и лето Стилист Девяткина: красный цвет и юбки по колено станут трендами весны и лета

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Бермуды и юбки по колено станут трендами весны и лета 2024 года, заявила стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина в беседе с порталом RuNews24.ru. Среди других модных элементов она назвала красный цвет и металлик, а также многослойность образа.

В моде все циклично, и к нам снова возвращается длина по колено. На подиумах было много юбок, в основном прямого или трапециевидного силуэта, характерных для так называемого стиля библиотекаря... Бермуды с нами не первый сезон, и этой весной и летом также будут актуальны, — пояснила стилист.

По ее словам, на модных подиумах присутствовали много разных цветов, но почти у всех — различные оттенки красного, а также металлизированные вещи. При этом если кто-то считает это слишком ярким образом, то можно начать с аксессуаров. Кроме того, грядущей весной в моду вернутся принты, украшения и броши с цветами.

Ранее стилист Александр Рогов сообщил, что весной и летом актуальна состаренная одежда с дырами. Он подчеркнул, что речь идет о нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия. Накануне Рогов заявил, что главными модными тенденциями в 2024 году являются потрепанность, инфантильность и обилие украшений на сумках.