Россиянкам назвали доступное оружие для самообороны Полковник полиции Самойлов: для самообороны можно купить газовый баллончик

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Для самообороны можно купить газовый баллончик, который продается без лицензии, рассказал в беседе с НСН заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве полковник полиции Александр Самойлов. По его словам, девушки могут выбрать тип оружия для самообороны, ознакомившись с теорией и пройдя практику обращения с ним.

У нас без лицензии разрешается приобретать газовые баллончики, искровые разрядники. Однако это оружие не перестает быть оружием оттого, что приобретается без лицензии, потому что в Федеральном законе об оружии так написано, — объяснил полковник полиции.

Самойлов отметил, что можно получить административную ответственность, если не соблюдать условия сохранности такого баллончика. Кроме того, для самообороны существуют различные огнестрельные оружия ограниченного поражения, однако для их приобретения необходимо подать специальное заявление.

После этого нужно будет пройти теоретическую и практическую части правил обращения с этим оружием, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что человек не должен становиться фигурантом уголовного дела при самообороне в своем доме. По его словам, поправка в Уголовный кодекс должна разрешить использовать для обороны при нападении любой подвернувшийся под руку предмет — от сковородки до ружья.