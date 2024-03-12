Россиянка заявила, что клиники тянут время перед абортами Жительница Петрозаводска пожаловалась отказ клиник делать аборты

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Жительница Петрозаводска рассказала, что с трудом нашла место, где согласились бы сделать медицинский аборт, сообщает местное издание Daily Карелия. Девушка призналась, что во всех частных клиниках ей ответили отказом, а среди государственных на это согласились только в перинатальном центре, но с условием «недели тишины», тем самым оттягивая время процедуры.

Ранее это процедура была доступна любой женщине нашей республики во многих клиниках и больницах. Но с этой недели я не могу найти ни одного места, где бы могла выполнить эту процедуру, — призналась она.

При этом девушка заявила, что в клиниках на вопрос о причинах ссылались на запрет от регионального Минздрава, хотя в самом ведомстве отрицают факт наличия существующих рекомендаций. Также россиянка считает, что в государственных медучреждениях специально тянули время, вынуждая сдавать анализы, потом консультироваться с психологом, а затем подождать еще семь дней в рамках «недели тишины». По ее мнению, на соблюдение этих условий может уйти слишком много времени и момент для процедуры будет упущен.

В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру. Также чем больше срок, тем больший риск осложнений. А после шести недель уже не делают медикаментозный аборт, который является более щадящим для женского организма, — добавила россиянка.

Ранее настоятель Спасского храма города Ярославля протоиерей Димитрий Ильичев сообщил, что в православии традиционно отмечается важность почитания родителей, крепкого брака, осуждаются разводы и аборты. По его словам, Церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей.