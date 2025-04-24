Россиянка умерла после восьми дней комы в Таиланде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фотограф из Екатеринбурга Дарья, впавшая в кому восемь дней назад в Таиланде, скончалась, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его данным, у 33-летней девушки было заражение крови.

Подруга россиянки пыталась спасти ее, собирая деньги на лечение и транспортировку. Однако, как она рассказала, мозг Дарьи умер, и ее отключили от ИВЛ. Госпитализацию не признали страховым случаем. Родственникам удалось собрать более 1,5 млн рублей.

Дарья отправилась на отдых с друзьями, но 15 апреля у нее началось заражение крови, после этого она потеряла сознание. У погибшей при госпитализации дважды останавливалось сердце. Близкие пострадавшей посещали российское консульство и добивались ее перевозки на родину.

Ранее в Таиланде скончался бывший заместитель начальника Тюменского управления по борьбе с организованной преступностью Григорий Шаров. Депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко сообщил, что его смерть наступила в госпитале. Почти месяц назад его туда доставили в состоянии комы.

До этого похоронили умершего после комы в одной из тайских больниц российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). На снимке с места прощания с музыкантом в храме Петра и Павла можно увидеть родных и близких музыканта. Также известно, что к храму пришло много молодежи с гвоздиками и белыми розами.