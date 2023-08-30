Россиянка удивилась количеству людей у могилы Пригожина Посетившая могилу Пригожина женщина удивилась, как мало у нее собралось людей

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Побывавшая у могилы бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге мать мобилизованного Юлия Викторовна удивилась, как мало людей пришло почтить память предпринимателя, связанного с ЧВК «Вагнер». В разговоре с NEWS.ru она сказала, что ожидала увидеть у могилы Пригожина толпу людей.

Я удивлена, что мало народу. Я думала, просто толпа будет людей, — сказала Юлия Викторовна.

Женщина добавила, что ее сын был мобилизован, но находится не в тех отрядах, где необходимо идти в атаку. По ее словам, если бы не было таких военнослужащих, как у Пригожина, и ее сыну, возможно, пришлось бы идти в атаку. Также она отметила, что ее сын некоторое время работал в ресторане Пригожина.

По словам Юлии Викторовны, Пригожина можно было бы похоронить на Северном кладбище с почестями, как и ее отца-военного. Она отметила, что мужчины в ее семье часто связывают жизнь с военной службой.

[Почему похоронили без почестей] — эти тонкости я не знаю. Вот у меня отца хоронили с выстрелами, караулом. Ну, могли бы и его тоже на Северное кладбище. Вполне ничего уж там особенного. Мой отец воевал везде, и внуки сейчас в кадетской школе. Не знаю, нужно ли им дальше идти или нет при такой ситуации, — говорит петербурженка.

Похороны Пригожина состоялись 29 августа в закрытом формате на Пороховском кладбище, хотя до этого ожидалось, что бизнесмена похоронят на Серафимовском кладбище. Пресс- служба компании «Конкорд» сообщила, что все желающие проститься могут посетить его могилу.