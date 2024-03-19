Россиянка смыла в унитаз котенка и отделалась штрафом Жительницу Челябинска оштрафовали за то, что она утопила котенка в унитазе

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В Челябинске суд оштрафовал на семь тысяч рублей местную жительницу, которая смыла котенка в унитаз, сообщили в областной прокуратуре. Как рассказали правоохранители, в июне 2023 года сосед обвиняемой по коммунальной квартире услышал громкое мяуканье из канализационной трубы и вызвал полицию. Животное скончалось в канализации.

Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). <...> Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семь тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры, на которых в Алтайском крае двое подростков издеваются над котятами. В какой-то момент один из них подносит к голове животного пистолет, похожий на пневматический, и производит выстрел, тот убегает. На других кадрах они уже держат животное и производят несколько выстрелов в голову, отчего котенок погибает.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что юноши, устроившие жестокую расправу над животным, будут привлечены к ответственности. Он отметил, что отягчающими обстоятельствами при этом будут считаться такие факторы, как количество животных и публичная трансляция расправы.