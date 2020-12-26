Россиянка, считавшаяся умершей 16 лет, нашлась живой

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Обращение в Пенсионный фонд помогло найтись россиянке, которая 16 лет назад была признана умершей. До исчезновения она проживала в городе Орске. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Советского районного суда города.

В 2004 году мать двоих детей (трёхлетнего сына и шестимесячной дочки) внезапно исчезла. Её дети остались жить с дедом, который после пропажи обратился в суд. Инстанция признала его дочь безвестно отсутствующей. После вынесения указанного решения пожилой мужчина смог получать выплаты по случаю потери кормильца, чтобы обеспечивать оставшихся без матери детей. Россиянку признали официальной ушедшей из жизни в 2015 году.

Однако в 2020-м она обратилась в ПФР за единовременной выплатой. Оказалось, что все эти годы женщина жила в Башкирии, заведя себе новую семью. В суде она сказала, что в Орск не собирается возвращаться. Её брошенные дети присутствовали на заседании. Они заявили, что не против отмены решения об объявлении женщины умершей. Также уже взрослые покинутые дети подчеркнули, что не помнят, как выглядит их мать, так как видели её последний раз очень давно, сообщается на сайте суда.

Как ранее передавал NEWS.ru, пропавшая в Сочи 13-летняя девочка найдена живой и невредимой в Ессентуках. Школьница вышла из дома и не вернулась 1 декабря.

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