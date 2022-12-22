Россиянка с пятью опасными патологиями родила двойню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница России с пятью опасными патологиями родила двойню — недоношенных мальчиков весом 1800 г и ростом 44 см, сообщил NEWS.ru старший научный сотрудник акушерского физиологического отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Кетеван Ахвледиани. По его словам, она обратилась в МОНИИАГ на 12-й неделе беременности, в дальнейшем врачи диагностировали у пациентки глиому, отслойку хориона, доброкачественное новообразование шеи, холестатический гепатоз и преэклампсию.

Ахвледиани объяснил, что на раннем сроке беременности у женщины диагностировали отслойку хориона — наружной оболочки зародыша, при помощи которой он прикрепляется к внутренней поверхности матки и через которую происходит поступление кислорода и питательных веществ к будущему малышу. Затем на 19-й недели у нее выявили доброкачественное новообразование шеи слева, после чего его удалили.

Специалист добавил, что на 32-й недели у пациентки обнаружили холестатический гепатоз — желтуху беременных. Несмотря на это, по его словам, врачам удалось сохранить беременность.

Однако на 33-34 неделях женщину вновь госпитализировали — с преэклампсией.

Эта патология вызывает резкое повышение артериального давления, что может привести к летальному исходу и ребенка, и мамы. Несмотря на лечение, симптомы преэклампсии продолжали нарастать. В итоге было принято решение провести пациентке досрочное оперативное родоразрешение — кесарево сечение, — объяснил Ахвледиани.

В результате женщина родила двойню. Новорожденных передали на выхаживание в Московский областной перинатальный центр, где они находились в течение месяца.

По словам Ахвледиани, послеродовой период у пациентки протекал без осложнений. Сейчас дети с мамой чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской ЦРБ Елена Белякова заявила, что свиной грипп в большей степени угрожает беременным, детям до года и пожилым людям старше 60 лет. Медик отметила, что с 2009 года, когда мир столкнулся с пандемией H1N1, иммунная система «подзабыла, что это такое», поэтому вакцинированные защищены лучше остальных.

По ее словам, вирус опасен последующими осложнениями: пневмонией, отитом и гайморитом. Она подчеркнула, что H1N1 также может провоцировать инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения.