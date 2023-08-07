Россиянка с муковисцидозом родила здорового ребенка Специалисты МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с муковисцидозом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли стать мамой женщине с муковосцидозом и донорскими легкими, рассказал NEWS.ru директор медучреждения Василий Петрухин. По его словам, ребенок родился здоровым.

Муковисцидоз — наследственное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции, серьезно нарушается работа органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Этим заболеванием россиянка страдала с рождения, а в 2021 году ей была проведена операция по трансплантации легких.

В 2022 году у пациентки наступила беременность, которая протекала сложно. Беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ с приступами одышки, повышением уровня глюкозы в крови и тахикардией. Во втором триместре ей была подобрана инсулинотерапия, учитывая наличие муковисцидозного сахарного диабета, — пояснил Петрухин.

По его словам, с начала третьего триместра из-за угрозы преждевременных родов женщина находилась под постоянным наблюдением врачей, в том числе пульмонологов и хирургов НМИЦ ТИО им. Шумакова, где ей делали операцию по пересадке легких. На сроке 37-38 недель женщине было произведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 2820 г и ростом 48 см.

В настоящее время маленький пациент находится на долечивании в Московском областном перинатальном центре и в скором времени будет выписан. По данным обследования, ребенок полностью здоров и не получил опасное наследственное заболевание, — заключил Петрухин.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что вычислить муковисцидоз у ребенка можно, лизнув его кожу. По ее словам, при наличии заболевания она будет иметь соленый привкус. Малышева добавила, что при выявлении в раннем возрасте это заболевание поддается лечению, поэтому в случае подозрений необходимо как можно скорее обратиться к врачам.