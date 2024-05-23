Россиянка родила здорового ребенка, дважды победив рак мозга Акушер Ахвледиани: россиянка родила здорового ребенка после двух опухолей мозга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области 33-летняя россиянка, которая дважды победила рак мозга, смогла родить здорового ребенка, рассказала NEWS.ru старший научный сотрудник МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского Кетеван Ахвледиани. Акушер отметила, что пациентка поступила в больницу на раннем сроке беременности.

Поступила 33-летняя женщина на раннем сроке беременности. Состояние пациентки осложнялось тем, что ранее у нее была выявлена злокачественная опухоль головного мозга, из-за чего ей выполнили нейрохирургическую операцию по ее удалению и провели шесть курсов лучевой и химиотерапии. Тем не менее после этого заболевание вернулось, — пояснила врач.

Как отметила Ахвледиани, самым опасным при вынашивании ребенка при подобном заболевании является риск рецидива. По ее словам, физиологические изменения в организме женщины могут стать причиной повторного развития опухоли и осложнений. В ситуации с 33-летней россиянкой их удалось избежать.

На 40-й неделе беременности пациентке была проведена операция кесарева сечения. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2970 г и ростом 49 см. На данный момент женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны. В дальнейшем она продолжит наблюдение у нейрохирурга и онколога, — подытожила акушер.

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