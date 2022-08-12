Россиянка родила сына на Эльбрусе на высоте 3,8 тысячи метров

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Станция канатной дороги Гарабаши в Приэльбрусье

На горе Эльбрус российская туристка родила сына. Мальчик появился на свет на станции канатной дороги Гара-Баши, которая располагается на высоте 3800 метров, сообщают «Известия» со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

12 августа во время подъема по канатной дороге у беременной туристки отошли воды. Со станции о произошедшем сообщили в МЧС. Поскольку спасателям требовалось время, чтобы добраться до места, к их прибытию туристка уже родила.

Под наблюдением спасателей женщину и ребенка доставили на поляну Азау. Там ее уже ожидала бригада скорой помощи. В МЧС отметили, что на Эльбрусе подобный случай произошел впервые.

Ранее сообщалось, что 23-летняя россиянка родила в пожарной машине. Автомобиль скорой помощи, в котором находилась беременная женщина, застрял на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Астраханском районе Казахстана из-за снегопада. На место выехали дежурные пожарной части, чтобы доставить роженицу в больницу, но она родила в дороге.

В июле 42-летняя жительница Омска с подозрением на болезнь почек неожиданно для всех родила. Она обратилась к медикам в связи с резкими болями в области живота и поясницы. Прибывшие врачи скорой помощи забрали ее в одну из местных больниц с подозрением на болезнь почек. О ее беременности не знал никто — ни сама женщина, ни медспециалисты. По ее словам, она не обращалась в женскую консультацию за помощью, поскольку списывала проблемы с циклами на возраст. Кроме этого, она не замечала у себя и растущего живота.