Россиянка рассказала об отдыхе на курортах Турции в декабре

https://static.news.ru/photo/ee66abe6-40e0-11eb-9c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Отдыхавшая в декабре на курортах Турции туристка из России рассказала об обстановке там после ввода новых ограничений из-за пандемии коронавируса.

Её рассказ опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешествие россиянки началось со Стамбула, который показался ей «совершенно пустым», немноголюдным.

Для местных введён комендантский час, по улицам гуляют только туристы (и то немногочисленные). С погодой повезло, очень тепло, гулять можно бесконечно, хоть и с зонтом. Истикляль и Таксим — пустынные, кафе и рестораны — всё навынос, в субботу и воскресенье закрыто всё абсолютно! Банки, магазины, обменники, — отметила туристка.

При этом полиция к иностранцам относится лояльно, на улице даже не просит надевать маски и может «подсказать, куда лучше сходить», рассказала женщина.

Она добавила, что потом отправилась в Анталью, где поселилась в гостинице. Там были открытый бассейн и ванны с термальной водой.

Отдых вышел довольно уединённый: завтраки, обеды и ужины приносили в номер, посещение всех процедур по расписанию, часы бассейна тоже ограниченны, — подчеркнула россиянка.

Турецкие ограничения из-за коронавируса не повлияли на её отдых, женщина осталась довольна. Однако предполагает, что такое путешествие понравится не всем соотечественникам, некоторые надеются на отмену запретов с 5 января 2020 года.

Прежде чем ехать, взвесьте все за и против. Хотя сейчас в отелях Турции на декабрь-январь уже совсем не осталось мест, — отметила туристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комендантский час в Турции, введённый с 31 декабря по 4 января 2021 года, не будет распространяться на иностранных туристов, заявили в Министерстве культуры и туризма республики. На новые ограничения Анкара вынуждена пойти в связи с непрекращающимся ростом числа выявляемых случаев COVID-19. Там выявили уже более 1,8 млн случаев заражения.