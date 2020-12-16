Россиянка рассказала об отдыхе на курортах Турции в декабре

Отдыхавшая в декабре на курортах Турции туристка из России рассказала об обстановке там после ввода новых ограничений из-за пандемии коронавируса.
Её рассказ
Путешествие россиянки началось со Стамбула, который показался ей «совершенно пустым», немноголюдным.
Для местных введён комендантский час, по улицам гуляют только туристы (и то немногочисленные). С погодой повезло, очень тепло, гулять можно бесконечно, хоть и с зонтом. Истикляль и Таксим — пустынные, кафе и рестораны — всё навынос, в субботу и воскресенье закрыто всё абсолютно! Банки, магазины, обменники, — отметила туристка.
При этом полиция к иностранцам относится лояльно, на улице даже не просит надевать маски и может «подсказать, куда лучше сходить», рассказала женщина.
Она добавила, что потом отправилась в Анталью, где поселилась в гостинице. Там были открытый бассейн и ванны с термальной водой.
Отдых вышел довольно уединённый: завтраки, обеды и ужины приносили в номер, посещение всех процедур по расписанию, часы бассейна тоже ограниченны, — подчеркнула россиянка.
Турецкие ограничения из-за коронавируса не повлияли на её отдых, женщина осталась довольна. Однако предполагает, что такое путешествие понравится не всем соотечественникам, некоторые надеются на отмену запретов с 5 января 2020 года.
Прежде чем ехать, взвесьте все за и против. Хотя сейчас в отелях Турции на декабрь-январь уже совсем не осталось мест, — отметила туристка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что комендантский час в Турции, введённый с 31 декабря по 4 января 2021 года, не будет распространяться на иностранных туристов, заявили в Министерстве культуры и туризма республики. На новые ограничения Анкара вынуждена пойти в связи с непрекращающимся ростом числа выявляемых случаев COVID-19. Там выявили уже более 1,8 млн случаев заражения.