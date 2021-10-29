Россиянка раскрыла, во сколько обходится коммуналка в Турции

Переехавшая в Турцию россиянка рассказала о коммунальных платежах в Анталии. На своей странице в Instagram она показала квитанции и раскрыла сумму, которую она платит ежемесячно за аренду квартиры. Пользователю соцсети с ником zhenyalavrik вода обходится в 378 рублей, а электричество — в 2830 рублей.
При этом стоимость аренды, включая обслуживание дома, составляет 27 700 рублей, за интернет в 100 мегабит в секунду россиянка платит 1260 рублей. Многие пользователи отметили, что суммы действительно низкие, но заявили, что из-за разницы в климате в России дополнительно платят за отопление. Некоторые также заявили, что нужно учитывать и стоимость эксплуатации дома в условиях мягкого климата.
Ранее в Госдуме РФ отклонили законопроект, предусматривающий отмену коммунальных платежей для участников Великой Отечественной войны.