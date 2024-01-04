Россиянка продает желтый пояс по дзюдо с автографом Путина за полмиллиона Дзюдоистка из Тюмени продает желтый пояс с автографом Путина за 500 тысяч рублей

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Дзюдоистка из Тюмени выставила на продажу желтый пояс с автографом президента России Владимира Путина. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже и покупке товаров. Цена спортивного атрибута — 500 тысяч рублей.

По словам россиянки, которые передает издание «Тюменская область сегодня», она получила подпись российского лидера на открытии Центра дзюдо в Тюмени в 2010 году. Тогда Путин прибыл с визитом в город, будучи в должности премьер-министра. Он пообщался с детьми в новом спортивном комплексе и оставил несколько автографов.

Ранее житель Москвы выставил на продажу пропуск на похороны Иосифа Сталина. За уникальный товар мужчина хотел получить 100 тысяч рублей. По словам продавца, документ оригинальный и был взят из семейного архива. При этом на сайте по продаже товаров и услуг были еще пять подобных объявлений. Минимальная стоимость пропусков на похороны Сталина составляла 17 тысяч рублей.

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