https://static.news.ru/photo/a9d80396-5fb1-11ea-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Жительница Иваново во время публичной встречи президента России Владимира Путина с населением города решила на людях признаться в сокровенном. Она подошла к главе государства и сообщила, что любит его.

Девушка на этом не успокоилась и решила пойти до конца. После признания в любви президенту она попросила Путина стать её мужем.

Возьмите, пожалуйста, меня замуж, — приводит Life слова влюблённой россиянки.

Затем девушка через помощников главы государства передала свою фотографию. По их словам, Путин получил снимок девушки. О реакции российского лидера помощники рассказывать не стали.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин осмотрел детскую поликлинику № 6 в Иваново, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта.

О работе медицинского учреждения рассказал главврач поликлиники Александр Кукушкин. Путин осмотрел процедурный, офтальмологический и терапевтический кабинеты.