Россиянка попросила спасателей срочно избавить ее от обручального кольца

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Женщине из Московской области пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ей избавиться от обручального кольца, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Дело в том, что свадебное украшение врезалось россиянке в безымянный палец, из-за чего он начал сильно опухать.

Как пишут авторы поста, женщина сначала пыталась снять кольцо самостоятельно. Однако ей не помогли ни нитки, ни мыло. В итоге жительница Подмосковья была вынуждена вызвать специалистов экстренных служб.

Спасатели сработали оперативно — они разрезали кольцо и освободили палец женщины. Канал отмечает, что со здоровьем россиянки все в порядке.

Ранее в городе Троицке Челябинской области годовалый ребенок закрылся в автомобиле в тридцатиградусный мороз. Вызволять мальчика пришлось спасателям, он не пострадал.

Инцидент произошел, когда отец посадил ребенка в детское кресло на переднем сиденье и отошел от машины. Малыш смог дотянуться до кнопки центрального замка и оказался заблокирован внутри автомобиля с работающим двигателем.