Россиянка получила перелом черепа в аварии на Бали

Фото: t.me/sbor_angelika

Анжелика Чудоякова

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова после аварии на Бали седьмой день не может прийти в сознание, рассказали ее родственники в Telegram-канале, который создали для сбора средств на лечение девушки. У россиянки диагностировали перелом черепа и отек мозга, пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ, сообщает «Сиб.фм».

По данным издания, девушка не реагирует на внешние раздражители, в том числе и на свет. Индонезийские врачи провели операцию, но ее результаты станут понятны только через 30 дней. Родственники также объяснили, что на опубликованных фотографиях пострадавшей ее глаза приоткрыты из-за отека головного мозга. На данный момент близкие девушки уже связались с российским посольством в Индонезии.

Чудоякова попала в аварию на байке вместе со своим другом во время отдыха на Бали в ночь на 12 февраля. По предварительным данным, их подрезали на дороге, из-за чего девушка вылетела с пассажирского сиденья и ударилась головой о бордюр. Удар оказался настолько сильным, что шлем девушки раскололся.

Ранее власти Новосибирска пообещали оказать помощь в эвакуации сибирячки Елены Новосельцевой, которая осенью во время отдыха на Бали пережила два инсульта и впала в кому. Родные пациентки обратилась за помощью к губернатору Андрею Травникову.