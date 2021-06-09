Россиянка подала в суд на Шнурова и «ВКонтакте» за мат в песне

https://static.news.ru/photo/f53eb396-c92a-11eb-8f66-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Овчинникова обратилась в Смольнинский районный суд с иском против музыканта Сергея Шнурова и соцсети «ВКонтакте». Она считает недопустимым появление бранных слов в песне «В Питере — пить», говорится в Telegram объединённой пресс-службы судов города.

Истец рассказала , что 8 июня в соцсети «ВКонтакте» с использованием подписки VK Combo прослушала композицию. Она обратила внимание, что в тексте содержится два ругательства, одно из которых употребляется четыре раза.

Овчинникова считает, что таким образом были нарушены её права как потребителя: Шнуров произвёл некачественную музыку, а сервис «ВКонтакте» предоставил доступ к этому контенту.

При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, — считает истец.

Она потребовала взыскать с ответчиков тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Заявление ещё не принято к производству.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров окончательно отказался от прописки в Санкт-Петербурге и официально стал москвичом. Согласно данным, размещённым на сайте ФНС и в базе ЕГРИП, музыкант сделал регистрацию по месту постоянного проживания и перенёс учёт своего ИА в столичную налоговую.