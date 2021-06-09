Россиянка подала в суд на Шнурова и «ВКонтакте» за мат в песне

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Овчинникова обратилась в Смольнинский районный суд с иском против музыканта Сергея Шнурова и соцсети «ВКонтакте». Она считает недопустимым появление бранных слов в песне «В Питере — пить», говорится в Telegram объединённой пресс-службы судов города.
Истец
Овчинникова считает, что таким образом были нарушены её права как потребителя: Шнуров произвёл некачественную музыку, а сервис «ВКонтакте» предоставил доступ к этому контенту.
При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, — считает истец.
Она потребовала взыскать с ответчиков тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Заявление ещё не принято к производству.
Ранее стало известно, что Сергей Шнуров окончательно отказался от прописки в Санкт-Петербурге и официально стал москвичом. Согласно данным, размещённым на сайте ФНС и в базе ЕГРИП, музыкант сделал регистрацию по месту постоянного проживания и перенёс учёт своего ИА в столичную налоговую.