Россиянка опубликовала фото чужого кота и лишилась 66 тысяч рублей

Жительницу Ростова-на-Дону обязали выплатить штраф за публикацию фото чужого кота. Девушка выложила в Instagram снимок родителей собственного кота, поделившись радостью, однако хозяйка породистого животного бурманской породы не оценила этот шаг. Дело рассматривалось в суде донской столицы, пишет RG.ru.

Ростовчанка рассказала , что о породистом коте они с сыном мечтали достаточно давно, однако котята такой породы стоят от 100 тысяч рублей. Заводчица животных пошла навстречу семье — сделала скидку и разрешила выплачивать стоимость животного по частям. Девушка сильно обрадовалась и попросила у неё фото родителей будущего питомца, чтобы посмотреть, каким вырастет домашнее животное.

Своей радостью россиянка поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав фото отца котёнка и указав, где именно тот приобретён.

В течение нескольких месяцев, пока я выплачивала деньги за кота, всё было нормально. Но как только я перевела последнюю сумму, на следующий день получила претензию: «Уберите мои фото со своей странички!» Мне писала незнакомая женщина, представившаяся хозяйкой отца моего кота, — рассказала девушка.

Жительница Ростова выполнила это требование сразу же, однако после получила досудебную претензию. На это она сообщила, что фото уже удалено и на заседание пришла даже без адвоката. По словам девушки, она была шокирована, когда её обязали выплатить штраф в размере 66 тысяч рублей. Истица также намерена взыскать с хозяйки котёнка ещё 60 тысяч рублей за услуги адвоката.

Юрист Евгения Иванова пояснила, что любые снимки защищены законом об авторском праве, даже если они уже стали достоянием общественности. Автору достаточно доказать, что фото было сделано им. Согласно статье 146 УК РФ, нарушителю авторских прав может грозить штраф или даже уголовная ответственность. Если суд сочтёт, что воспроизведение авторского права использовалось в коммерческих целях, наказание может быть ещё более суровым.

Ранее главу муниципального образования Гавань на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Нелли Вавилину вызывали в прокуратуру из-за фото с котами. Жительница соседнего муниципалитета по неизвестной причине написала на депутата жалобу.