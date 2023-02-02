Россиянка обвинила моряка в работе на СБУ из-за несостоявшегося секса Mash: жительница Севастополя обвинила моряка в работе на СБУ после отказа в сексе

Жительница Севастополя обвинила моряка, отказавшего ей в сексе, в работе на СБУ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным портала, она обратилась в полицию с наводкой на мужчину, и ему пришлось несколько часов доказывать свою непричастность к работе на спецслужбы Украины.

Инцидент произошел с 48-летним женатым моряком, который участвовал в параде 9 мая на Красной площади. В ходе одной из вечеринок женщина шепнула ему на ухо, что не против «переспать с ним по-быстренькому». Тот с усмешкой ответил ей отказом, из-за чего она приняла его за бандеровца и написала заявление в полицию. Мужчина смог доказать свою невинность сотрудникам полиции.

Ранее в подмосковном Одинцово женщина написала донос на бывшего мужа и обвинила его в уклонении от частичной мобилизации. Изначально женщина хотела лишить бывшего супруга родительских прав, так как он не помогал воспитывать ребенка, однако после известий, что он прячется от призыва, жительница Одинцово решила написать заявление в полицию, к которому приложила все его контактные данные. Мужчина, в свою очередь, заявил, что не прячется, а сам хочет пойти служить по контракту.