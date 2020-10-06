Россиянка назвала «попрошайничеством» новые правила в отелях Турции

https://static.news.ru/photo/3c967492-084a-11eb-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российская туристка оказалась недовольна организацией питания в турецких отелях из-за пандемии коронавируса. Противоэпидемиологические нормы заставили владельцев гостиниц изменить систему «шведский стол».

Так, приезжающие сейчас на отдых в Турцию туристы не могут самостоятельно класть еду в тарелки, это должен делать обслуживающий персонал.

Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку, — отметила россиянка в сообщении в сервисе «Яндекс Дзен».

По её словам, данный способ организации питания является неудобным, поскольку официанты порой не кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Иногда выходит слишком много, а другой раз, наоборот, приходится просить добавки. Делать это, по словам туристки, некоторые из постояльцев стеснялись.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сентябре 2020 года более полумиллиона россиян съездили на отдых на турецкие курорты в Анталье. Россияне составили 51% турпотока за указанный период. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции. Всего с 1 по 30 сентября регион посетили более 1 млн туристов из разных стран.