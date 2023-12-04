Россиянка надела платье из мяса ради рекламы котлет Жительница Якутии снялась в платье из мяса ради рекламы котлетного цеха

Фото: Социальные сети

Предпринимательница из Якутии снялась в необычном наряде ради рекламы цеха по производству котлет. Девушка опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором предстала в платье из мяса и с сияющей диадемой.

Гордо ношу статус «Королева котлеток» уже четвертый год, — говорится в подписи к ролику.

Девушка дополнила образ черными кожаными сапогами с высоким голенищем и красными перчатками выше локтя. Она рассказала, что сделать фотосессию в таком наряде было ее давней мечтой. По словам предпринимательницы, на нее было надето настоящее мясо, которое впоследствии заморозили. Девушка сделала это по примеру мировой звезды Леди Гаги, которая предстала перед публикой в мясном наряде в 2021 году.

Ранее певицу Люсю Чеботину назвали живодеркой и не очень умной женщиной за фотографию в шубе из натурального меха рыси, которую она разместила в соцсетях. Пользователи напомнили артистке, что рысь является редким животным и занесена в Красную книгу. Подписчики назвали пост Чеботиной «низким и мерзким» и заявили, что люди во всем мире давно отказываются от использования одежды из натурального меха.