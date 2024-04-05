Россиянка на видео «пощекотала» грудь «Родины-матери» и получила наказание Жительнице Волгограда дали 10 месяцев работ за видео на фоне «Родины-матери»

Фото: t.me/vlgsud

Алена Агафонова

Жительницу Волгограда Алену Агафонову приговорили к 10 месяцам исправительных работ за осквернение скульптуры «Родина-мать» после видео, где она «щекочет» грудь монумента, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. 23-летняя девушка сама опубликовала в Сети соответствующий ролик, после чего попала в поле зрения правоохранительных органов. За это ее наказали по статье о реабилитации нацизма.

Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства, — указывается в сообщении.

Агафонова в течение двух лет не сможет заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением информации в соцсетях или на других электронных ресурсах. У стороны защиты есть время на обжалование — приговор пока не вступил в законную силу, девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что об истории с участием Агафоновой стало известно еще прошлым летом. Видео, о котором идет речь, было распространено в соцсетях летом 2023 года. На нем подозреваемая расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его. Боясь ответственности, летом 2023 года россиянка уехала из России, но в феврале 2024 года вернулась, ее задержали в аэропорту.