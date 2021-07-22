В Челябинске женщина обезвредила грабителя, отвела домой и накормила

Пьяный житель Челябинска вырвал у прохожей мобильный телефон и попытался убежать. Но потерпевшая догнала его, затем отвела домой и накормила. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, передаёт Znak.com.

Нападение произошло 18 декабря 2020 года. Когда женщина догнала мужчину и забрала свой телефон, тот признался, что это его первое нападение, которое он совершил из-за нехватки денег на алкоголь. Злоумышленник извинился и попросил оказать ему медицинскую помощь, так как в момент нападения он поранил ножом руку.

Потерпевшая пригласила преступника домой, где обработала рану, накормила и примирилась с ним. В полицию женщина заявлять не стала.

Позднее у неё воспалилась рана на запястье, которую она получила в момент нападения. Потерпевшая обратилась к врачам и рассказала им обстоятельства нападения. Медики, в свою очередь, сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Вскоре нападавшего задержали, у него дома нашли порох. Злоумышленник признал вину и написал чистосердечное признание.

Следователи выяснили, что мужчина ранее не был судим и является почётным донором России. Ленинский суд Челябинска признал нападавшего виновным в покушении на грабёж, хранении взрывчатых веществ и с учётом полного раскаяния приговорил его к двум годам испытательного срока, а также к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы вынес приговор 32-летней жительнице столицы, которая попыталась похитить крупную сумму денег у 92-летнего ветерана. В качестве жертвы она выбрала родственника Иосифа Сталина.