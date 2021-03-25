Россиянка 21 год не знала, что состоит в браке с однокурсником

https://static.news.ru/photo/ac1bdf0a-8e05-11eb-9307-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Жительница Оренбуржья на протяжении 21 года не догадывалась о том, что состоит в браке с давним знакомым.

По данным Сорочинского районного суда, «свадьба» состоялась в 1999 году без ведома женщины. Соответствующая запись появилась в книге регистрации актов. При этом сама россиянка не подавала заявления и, по её словам, не ставила подпись.

В ходе проверки выяснилось , что «мужем» женщины стал бывший однокурсник, который предлагал ей заключить фиктивный брак, но она отказалась.

Заявительница в своём иске указала, что было нарушено её право на добровольное вступление в брак, а подпись в заявлении была подделана. По итогам почерковедческой экспертизы её правота подтвердилась. Суд удовлетворил иск и аннулировал брак.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как правильно составить брачный договор и как он характеризует отношения в паре. По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в последние несколько лет его ежегодно заключают около 100 тысяч пар. Для сравнения: в 2014-м россияне подписали всего 28 тысяч договоров. Несмотря на это, такого рода соглашения в России по-прежнему не так популярны, как на Западе. И юридическая подкованность жителей страны в вопросах составления документа сильно страдает. Нередко они включают в него условия, противоречащие закону.