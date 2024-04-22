Россиянка 10 лет платила «коммуналку» за снесенный дом Жительница Енисейска 10 лет платила коммунальные услуги за снесенный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница города Енисейск Красноярского края случайно обнаружила, что ее дом был снесен почти 10 лет назад, сообщает Telegram-канал Baza. Все это время женщина продолжала платить за коммунальные услуги. Недавно ей предложили новое жилье — квартиру в таком же старом доме, как и ее прежний.

Галина давно переехала из Енисейска в Москву, оставив родителей и свою квартиру в родном городе. После смерти матери в 1999 году она иногда приезжала в Енисейск и замечала, что дом был закрыт, но не задумывалась о его состоянии. В старой квартире у нее хранились семейные фотоальбомы, иконы и мебель. В 2019 году, когда Галина приехала на кладбище к родным, она обнаружила разрушенный дом. Оказалось, что его объявили аварийным и снесли, но об этом собственницу не предупредили.

По программе расселения россиянке должны были предоставить новое жилье в доме, который соответствует стандартам безопасности, но ей была предложена квартира в еще одном старом доме, который был изношен на 52%. После выигрыша в суде ей снова хотели вручить квартиру в старом доме. недавно дело было передано в Следственный комитет, и сам Александр Баcтрыкин принялся за него.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга два года игнорировала платежи за коммунальные услуги. Она считает себя гражданкой СССР. Долг женщины составил 104 тысячи рублей.