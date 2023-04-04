Россиянину запретили выезд за границу из-за долга в полтора рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю России запретили выезд за пределы страны из-за непогашенного долга в размере 1,52 рубля, сообщает Тelegram-канал Baza. По словам мужчины, откуда у него образовалась такая задолженность, он не знает.

Уведомление о временном ограничении на выезд из страны россиянин получил в своем аккаунте на портале госуслуг. В нем указано, что причина задолженности кредитная. Однако он уверен, что неоплаченных займов у него нет. Ранее взятый кредит в размере 14 тысяч рублей мужчина полностью погасил.

Собеседник канала добавил, что ситуацию с запретом на выезд, который по законодательству применяется к лицам, имеющим задолженности на сумму свыше 10 тысяч рублей, в поддержке госуслуг никак не прояснили. Проверив информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), мужчина убедился, что других долгов, кроме полутора рублей, за ним не числится.

Ранее в ФССП разъяснили, что выезд из России ограничивается при наличии долгов по возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, алиментов, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Ограничение также может быть наложено и за долги неимущественного характера, сумма которых составляет более 30 тысяч рублей.