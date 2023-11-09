Россиянину за рубежом отказали в обмене валюты из-за санкций TourDom: россиянину в Осло отказались обменивать валюту из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники обменного пункта в норвежском аэропорту в Осло отказались разменивать валюту россиянину из-за санкций, сообщает TourDom. Мужчина хотел поменять евро на норвежские кроны.

По информации портала, в обменных пунктах, отделениях банка, а также на вокзалах сотрудники требуют ряд документов, основным из которых является паспорт. Видя российское гражданство, они отказываются осуществлять операции, указывая на их неправомерность ввиду введенных против Москвы рестрикций.

По словам мужчины, ему все же удалось обменять деньги в одном из банков, сотрудники которого «не сильно интересовались гражданством». Другие туристы отмечают, что успех в попытке обменять деньги в сложившихся условиях основан на везении.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что после введения Финляндией визовых ограничений и запрета на въезд автомобилей с российскими номерами туристический поток из РФ в скандинавскую страну сократился в сотни раз. По его словам, сегодня обычные туристы туда почти не ездят.

Ассоциация туроператоров России ранее отчиталась о высоком спросе на новогодние путевки на Пхукет среди туристов из РФ. Загрузка некоторых премиальных отелей там оценивается в 80–90%, а глубина бронирования достигает апреля.