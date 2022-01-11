Россиянину присудили €15 тысяч за то, что ему сломали руку в вытрезвителе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал в пользу россиянина Артёма Яруллина €15 тысяч за то, что ему сломали руку в медвытрезвителе Приволжского РУВД Казани. Как этом сообщил в своём Telegram-канале глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, инцидент произошёл почти 14 лет назад, следователи отказались возбуждать уголовное дело.

По словам Яруллина, в июне 2008 года правоохранители задержали его на улице и доставили в медицинский вытрезвитель. 23-летний парень просил силовиков дать возможность сообщить родителям о своём местонахождении. Вместо этого молодого человека вывели в коридор, где один из милиционеров схватил его за правую руку и резко вывернул её за спину.

У потерпевшего диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников милиции. Тогда с помощью правозащитников он подал жалобу в ЕСПЧ.

ЕСПЧ указал, что простого проведения доследственной проверки (которое являлось «поверхностным») в соответствии со статьёй 144 УПК России недостаточно и власти были обязаны возбудить уголовное дело, — пишет Чиков.

Ранее ЕСПЧ рассмотрел обращение россиянок Маргариты Грачёвой, Натальи Туниковой, Елены Гершман и Ирины Петраковой, пострадавших от домашнего насилия. Ответчиком по делу выступала Российская Федерация. Согласно решению, Россия должна выплатить Грачёвой более €370 тысяч в качестве компенсации затрат на медицинские услуги, расходов из-за потери дохода и компенсации морального вреда. Туниковой, Гершман и Петраковой государство обязано выплатить по €20 тысяч. Также всем четырём должно быть выплачено по €5 тысяч за судебные издержки.