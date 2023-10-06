Россиянину дали срок за видеообращение о вступлении в «Азов» Суд приговорил жителя Ставрополя к 11 годам колонии за попытку вступить в «Азов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя к 11 годам колонии за попытку вступить в «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале, осужденный записал видеообращение, в котором заявил о добровольном вступлении в ряды формирования. Кроме того, по заданию «Азова» подсудимый фотографировал и пересылал снимки зданий спортивно-тренировочного центра «Ставрополь Арена» и Ставропольской городской думы.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, который намеревался выехать на Украину с целью вступления в ВСУ. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный инициировал контакт с вербовщиком СБУ, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.

До этого россиянина заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима за вступление в «Азов». Он был осужден сразу по двум статьям: «Наемничество» и «Публичные призывы к экстремизму».