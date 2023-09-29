Россиянину вынесли приговор за фейки про армию Суд приговорил жителя Краснодарского края к 8,5 года колонии за фейки про армию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новокубанский районный суд приговорил жителя Краснодарского края Александра Ноздринова к 8,5 года колонии по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов региона. Поводом для заведения уголовного дела стала публикация, которую мужчина разместил в соцсетях 6 марта 2022 года. В ней он показал фотографии разрушенных зданий и написал под ними: «Украинские города после прихода „освободителей“».

Ноздринову было достоверно известно о том, что размещенная им информация является недостоверной, так как еще 26 февраля 2022 года она была опровергнута федеральными информагентствами, которые сообщили, что характер повреждений зданий соответствует попаданию в них украинских орудий. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Также осужденному запретили заниматься журналистикой и прочей деятельностью, связанной с работой в СМИ, сроком на четыре года. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее Абаканский государственный суд Хакасии приговорил главного редактора регионального издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к 5,5 года колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Поводом для разбирательств стала статья журналиста, в которой он рассказал про отказ 11 хакасских бойцов ОМОНа участвовать в военной операции на Украине. Суд отметил, что Афанасьев также размещал недостоверную информацию о гибели, ранении и взятии в плен российских солдат.