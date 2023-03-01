Россиянина задержали за рисунок его дочери в поддержку Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала жителя Тулы по имени Алексей за повторную дискредитацию ВС РФ. На этот раз проблемы у мужчины возникли из-за рисунка его дочери, на котором российская сторона предстает в виде агрессора. Об этом ОВД-NEWS (внесен Минюстом в список иностранных агентов) рассказала тульский волонтер Елена Агафонова. По ее словам, девочка нарисовала два рисунка. На одном из них было написано «Нет войне», а на втором — «Слава Украине».

До этого на Алексея уже составляли протокол о дискредитации ВС РФ. Тогда причиной стал комментарий в соцсетях. На тот момент россиянин с дочкой Машей жил в городе Ефремово. После обысков и допросов им пришлось переехать.

Видимо, в новом городе Алексей устроился на работу. Сегодня он туда пошел, по дороге полицейские его увидели и выловили. Привезли домой, где находилась Маша, показали девочке, что забирают его, вызвали комиссию по делам несовершеннолетних и вышли ждать ее в общий коридор, оставив ребенка одного. Алексея увезли в Следственный комитет Ефремова, — сообщила волонтер.

Как сказала Агафонова, все это произошло после того, как учительница дочери мужчины увидела рисунки девочки. Педагог сначала вызвала полицию, а через день в школу для беседы даже приходили сотрудники ФСБ. Алексея с Машей увозили в отделение в сопровождении представителей органов опеки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что на рассмотрение внесены поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований. По его словам, поправки предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет и штрафы до пяти млн рублей.