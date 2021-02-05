Россиянина Валуева приговорили к 9 годам за госизмену

В Министерстве просвещения РФ предложили создать перечень поставщиков цифрового образовательного контента для российских школ. По замыслу чиновников, иностранные компании в этот реестр входить не должны.

Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом, — приводит «Царьград» выдержку из проекта министерства. В созданный реестр не войдут также российские компании, в уставном...