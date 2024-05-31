Россиянина приговорили к 24 годам за государственную измену и убийство ФСБ: в Воронежской области россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области осудили Александра Шевченко, который пытался перебраться на Украину, чтобы сражаться на стороне украинских вооруженных сил, и в процессе убил таксиста, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Отмечается, что виновного приговорили к 24 годам и четырем месяцам колонии строго режима по статье о государственной измене.

Установлено, что россиянин предпринял попытку незаконного пересечения участка государственной границы Российской Федерации, проходящего в пределах Воронежской области, для вступления в состав украинской террористической организации в целях участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что у Шевченко при себе был пистолет, из которого он застрелил таксиста, который привез его к госгранице, в целях «демонстрации приверженности украинской идеологии». В итоге злоумышленника задержали в пограничной зоне, его вина полностью доказана, подчеркнули в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении военнослужащего в Севастополе. 30-летний житель города попытался устроить взрыв по заданию украинской спецслужбы. Он должен был заложить взрывное устройство в подъезд жилого дома.